في ذكرى ثورة العشرين.. الحكيم يعلن عن تحالف

2020/06/30 | 17:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلن رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، تشكيل تحالف عراقيون، بهدف تقوية مسار الدولة وتطبيق القانون وتلبية مطالب المتظاهرين وإعادة الثقة بالنظام السياسي.وقال الحكيم خلال كلمة له في ذكرى ثورة العشرين ، إن "التحالف يهدف بالدرجة الأساسية إلى تقوية مسار الدولة ومؤسساتها، وتطبيق القانون على الجميع، وإعادة الثقة بالنظام السياسي ودعم القوات المسلحة التي تضم الجيشَ والشرطةَ والحشدَ الشعبيَ وجهازَ مكافحةِ الإرهاب، والبيشمركة في إطارها المؤسساتي والتزامها بواجباتها ضمن سياقات القانون وسياسات الدولة".وأضاف أن "التحالف يهدف أيضا إلى تعضيد مسار الإصلاحات الجادة والشجاعة والحازمة بوجه الفساد وهدر الأموال وتلبية مطالب المتظاهرين الحقة ودعمها وتمكين منهج الاعتدال لدعم الاستقرار السياسي وإبعاد العراق عن التخندقات الإقليمية والصراعات الدولية؛ وجعله لاعباً أساسياً للتقارب بين الأشقاء والأصدقاء وحل الأزمات والتقاطعات في المنطقة، والتشجيع على مد جسور العلاقة والمصالح المتبادلة مع دول المنطقة والعالم".وأشار الحكيم إلى "تأكيد المطلب الرئيس بإجراء انتخابات مبكرة نزيهة وعادلة تضمن حقوق الجميع بلا تمايز أو تضليل وتهيئة متطلباتها ودعم جهود الإصلاح والتطوير الحقيقي للنظام السياسي برمته والتخلص من آثار التوافقية غير المجدية والمعطلة لمسار الإصلاح والبناء، وإعادة الإعمار". وتابع، أن "التحالف الجديد يعمل على تعزيز إجراءات الضمان الصحي، والتطوير الاقتصادي، واستعادة الريادة الوطنية من جديد ودعم عملية الإعمار وتوفير الخدمات في المحافظات الجنوبية، وتقوية الحكومات المحلية، ودعم إعادة النازحين وإعمار المناطق المحررة وصولاً إلى خدمات عادلة وحياة حرة كريمة لجميع المواطنين".

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