محامي في حقوق الانسان : هناك الادلة على ان امريكا راعية للارهاب في العالم

2020/06/30 | 17:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد المحلل السياسي والمحامي في المنظمة الدولية لحقوق الانسان ادوارد كوريغان أن هناك الكثير من الادلة تثبت ان الولايات المتحدة تؤيد وترعى الارهاب والمجاميع الارهابية في العالم .ونقلت قناة (برس تي في) في مقابلة ترجمتها وكالة /المعلومة/ عن كوريغان قوله إن ” الولايات المتحدة دولة ارهابية تقوم باستخدام طائرات من طراز […]

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