2020/06/30 | 18:39 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية احمد ملا طلال، الثلاثاء، أن حكومة الكاظمي تعمل على فرض سلطة الدولة على ملف المنافذ الحدودية.

وقال ملا طلال في مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الوزراء، حضرته وكالة شفق نيوز، إن "رئيس الوزراء يتابع هذا الموضوع عن كثب مع الجهات المعنية منذ اسبوعين لفرض هيبة الدولة على تلك المنافذ“.

واضاف أن ”بعض المنافذ تستولي عليها مافيات الفساد، حيث تذهب اغلب وارداتها لجيوب الفاسدين“.

يأتي ذلك بعد وقت قصير من حديث لمصدر في حكومة إقليم كوردستان في حديث لوكالة شفق نيوز، بشأن استعداد حكومة الإقليم للحوار مع بغداد بشأن سلطة المنافذ الحدودية بشرط أن ”تتمكن فيه الحكومة العراقية من فرض سيطرة فعلية على بقية المنافذ والمطارات والموانئ“.

وقال ”حكومة الإقليم مستعدة لخوض نقاش قانوني بهذا الصدد يضمن فيه حقوق شعبنا“.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يرد على شرط كوردستان بشأن سلطة المنافذ الحدودية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يرد على شرط كوردستان بشأن سلطة المنافذ الحدودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).