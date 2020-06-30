الدورة العادية الرابعة والأربعين لمجلس حقوق الانسان .. الشواغل الحقوقية للكوكب في نصف شهر.. رغم الجائحة - خليل إبراهيم كاظم الحمداني

2020/06/30 | 18:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#خليل_إبراهيم_كاظم_الحمداني الدورة العادية الرابعة والأربعين لمجلس حقوق الانسان ..الشواغل الحقوقية للكوكب في نصف شهر..



رغم الجائحة باحث في مجال حقوق الانسان - تعقد الدورة العادية الرابعة والأربعين لمجلس حقوق الانسان في جنيف للفترة من 30 حزيران يونيه الى 17 تموز يوليو 2020 وادناه احاطة بالمواضيع والقضايا الرئيسية والنقاشات التي سيتم بحثها خلال هذه الدورة بما في ذلك الأوضاع القطرية التي تتطلب اهتمام المجلس ؛ وم ......





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