بيان حول وثائق حزب العمال الشيوعى المصرى وقرصنتها من موقعى بالحوار المتمدن - سعيد العليمى

2020/06/30 | 18:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_العليمى وقائع السطو والقرصنة تراث حزب العمال الشيوعى المصرى ووثائقه ملك للحركة الثورية المصرية والعربية ، وكونه ملكا ثوريا مشاعا لايتناقض مع قواعد الإنصاف التى تقتضى أن تنسب جهود الآخرين الذين بادروا وتحملوا عبء ومسؤولية النشر لهم ، بدلا من السطو على جهودهم فى موقع الحوار المتمدن ، والتعتيم على المصدر ، واضافة مقدمة لم تنسب لأحد تحت عنوان " جاءنا المقال التالى ".



وعمل غلاف إلكتروني جديد للوثائق ال ......





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