محافظة تعلن انخفاضا كبيرا في نسبة المصابين بفيروس كورونا لأول مرة

2020/06/30 | 18:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار ..أعلن المتحدث باسم دائرة صحة الانبار انس العاني، الثلاثاء، انخفاض حالات الاصابة بفيروس كورونا للمرة الاولى منذ تسجيل اول إصابة في المحافظة.وقال العاني لـ /المعلومة/ ان “الاصابات بفيروس كورونا لهذا اليوم سجلت 4 فقط توزعت 3 اصابات ملامسة لحالة مؤكد في قضاء الرمادي واصابة واحدة ملامسة لحالات مؤكدة في قضاء الفلوجة”، […]

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