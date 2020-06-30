نائب: فرقة الامام علي حلت ’’معضلة عراقية’’ خلقتها كورونا وافرادها تحولوا الى فدائيين

2020/06/30 | 18:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قال النائب حسن شاكر، اليوم الثلاثاء، بان فرقة الامام علي التابعة لهيأة الحشد الشعبي حلت ’&rsqu...





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