وزير الشباب والرياضة يؤكد شفاء الحارس الدولي عامر زايد من فيروس كورونا

2020/06/30 | 18:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

اكد وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، اليوم الثلاثاء، شفاء الحارس الدولي السابق ومدرب حراس المرمى عامر زايد من فيروس كورونا، فيما أشار إلى أنه يتمتع الآن بصحة جيدة.

واضاف درجال، في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "اتصل اليوم بمدير مستشفى الكرخ الذي يرقد فيه واطمئن من خلاله على الوضع الصحي لمدرب حراس المرمى عامر زايد، ثم تحدث مع زايد الذي اكد تعافيه وتجاوزه مرحلة المرض بفضل الله ورعايته اذ اظهرت نتائج الفحوصات اليوم عدم وجود اثار للفيروس في الدم".

وأضاف ان "عامر زايد سيبقى تحت الرقابة والمتابعة الصحية لاسبوعين ولحين التاكد تماما من عدم وجود اية اعراض او اثار للمرض" .

وتمنى الوزير درجال ان "ينعم الله على جميع المرضى الراقدين في المستشفيات بالصحة والسلامة واكتساب الشفاء التام و ان يكفينا الله شر هذا الوباء والبلاء".

وكان عامر زايد قد دخل مستشفى الكرخ قبل اكثر من إسبوعين بسبب اصابته بفيروس كورونا.

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