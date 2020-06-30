ديالى تعلن تسويق أكثر من 244 الف طن من الحنطة

2020/06/30 | 18:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ ديالى

أعلنت دائرة زراعة ديالى، اليوم الثلاثاء، تسويق اكثر من 244 الف طن من محصول الحنطة مع انتهاء موسم الحصاد للعام الحالي.

وقال مدير اعلام زراعة ديالى، محمد المندلاوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "موسم حصاد حقول الحنطة في كل المقاطعات الزراعية في ديالى انتهى بتسويق 244 طن حنطة لمخازن وسايلوهات وزارة التجارة"، مشيرا الى ان الكمية "تدلل على غزارة الانتاج للموسم الحالي قياسا بالمواسم الاخرى".

واضاف المندلاوي، ان "سايلو بعقوبة وهو الاكبر من نوعه امتلأ بالكامل، وكذلك بلدروز"، لافتا الى ان "ماتبقى من محصول الحنطة الذي لم يجري تسويقه فتحت له ابواب سايلو بني سعد (20كم جنوب غرب بعقوبة) من اجل تسليمه الى وزارة التجارة وفق الخطة الموضوعه".

وووفقاً لمتخصصين فأن موسم زراعة محصول الحنطة كان ناجحا في ديالى رغم التحديات وخاصة الحرائق المفتعلة من قبل داعش الارهابي التي التهمت مئات الدونمات.

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