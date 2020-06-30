الجبوري يعلق على اطلاق العيساوي

2020/06/30 | 18:48 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد غرد النائب مشعان الجبوري على صفحته بتويتر بشان اطلاق وزير المالية الاسبق رافع العيساوي قائلا : ان رافع العيساوي من انزه واكفأ الشخصيات التي تولت منصباً بعد٢٠٠٣ وان والقضايا التي فبركت ضده كانت بسبب رفضه تنفيذ ما يطلب منه عندما يكون به ضرر للدولة وجمهوره؟ واضاف اسقاط التهم عنه تاكيد لعهد جديد تصحح فيه الاخطاء ويرفع الظلم الذي سببه فساد اجهزة التحقيق وطائفية مرشدها ونأمل ان يشمل الجميع.

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