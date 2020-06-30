ملا طلال يكشف تفاصيل عملية الدورة ويتحدث عن إجراءات لفرض هيبة الدولة بالمنافذ

2020/06/30 | 18:49 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد كشف المتحدث باسم الحكومة احمد ملا طلال، الثلاثاء، تفاصيل العملية التي نفذها جهاز مكافحة الارهاب واعتقل بموجبها منتسبين للحشد الشعبي في منطقة الدورة جنوبي بغداد، فيما اشار الى قرب اتخاذ اجراءات لفرض هيبة الدولة في المنافذ الحدودية.وقال ملا طلال في مؤتمر صحفي، ان"الأسبوع الماضي وردت معلومات استخبارية عن محاولة لاستهداف مناطق حساسة وممثليات دولية وتعامل جهاز مكافحة الإرهاب بشكل سريع مع تلك المحاولة".واضاف، ان"أمر القبض صدر بحق شخص واحد وتم القبض على 13 شخصاً كانوا متواجدين مع المطلوب"، لافتا الى انه"تم الإفراج عن 13 شخصاً فقط والمطلوب ما زال في عهدة القضاء".وواصل، ان"المطلوب سلم للقضاء والقضاء هو من سيتخذ الإجراءات المناسبة بحقه وليس لرئيس الوزراء أي تدخل بالأوامر القضائية".وتحدث الناطق باسم الحكومة عن اجراءات لفرض هيبة الدولة على المنافذ الحدودية، واوضح، ان"رئيس الوزراء يجري اجتماعات متواصلة مع الجهات المعنية بشأن المنافذ وقريبا ستكون هناك إجراءات حازمة للدولة لفرض هيبتها على المنافذ الحدودية".واشار الى، ان"غالبية إيرادات المنافذ كانت تذهب لجيوب الفاسدين".

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