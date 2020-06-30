2020/06/30 | 18:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس تيار الحكمة العراقي، عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، (30 حزيران 2020)، تشكيل تحالف سياسي جديد باسم "تحالف عراقيون"....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمار الحكيم يشكل "تحالف عراقيون" لدعم الكاظمي) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمار الحكيم يشكل "تحالف عراقيون" لدعم الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).