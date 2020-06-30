التساؤلات تتفجر بشأن مصير الرواتب: الأموال “بريئة” من تهمة عدم التوفر والمصارف تنتظر “الإشعار الغائب”.. ما سر التأخير؟

2020/06/30 | 18:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد لايزال سبب تأخر صرف رواتب الموظفين مجهولًا حتى اللحظة، الأمر الذي يعمق الحيرة والتساؤلات خصوصًا عند معرفة أن عدم توفر الاموال ليس سببًا، وسط التأكيدات على توفرها بالفعل، بينما تنتظر المصارف “إشعار الإطلاق”.المصارف تنتظر الإشعار وكشفت مصادر في وزارة المالية، أول الأمس الاحد إن المصارف الحكومية تنتظر اشعارًا لاطلاق رواتب […]

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