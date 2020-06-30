انباء عن استقرار الحالة الصحية لوكيل السيستاني في ايران (صورة)

2020/06/30 | 18:50 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداكدت انباء مطلعة، اليوم الثلاثاء، عن ستقرار الحالة الصحية لوكيل السيستاني في ايران.ونشرت مواقع اخبارية ايرانية صورة حديثة لوكيل المرجع السيد السيستاني (دام ظله) في إيران السيد جواد الشهرستاني بعد إصابته بفيروس كورونا.واوضحت ان "هناك أنباء عن استقرار حالته الصحية بفضل الله تعالى ودعاء المؤمنين".

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