صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بكورونا

2020/06/30 | 18:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي عن تسجيل 307 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 145 بمدينة الصدر .وقال الساعدي ان "صحة الرصافة سجلت اليوم 307 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.- 29 اصابة خلال الرصد الوبائي الفعال• قطاع البلديات الاول 14 حالة• قطاع البلديات الثاني 9 حالات• قطاع الرصافة حالة واحدة• قطاع الصدر 5 حالات• قطاع الاعظمية حالة واحدة- 278 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية• مدينة الصدر 140 حالة ضمن محلات 555, 575, 576, 537, 535, 560, 554, 549, 533, 551, 523, 539, 571, 512, 518, 528, 517, 565, 559, 521, 530, قطاعات 17, 37, 45, 13, 4, 23, 71, 14.70, 22• الغدير حالة واحدة محلة 712• الكفاح 4 حالات محلة 127, 111, 105• المشتل حالة واحدة محلة 751• الشعب 25 حالة محلة 319, 335, حي اور, 363, 317, 343, 331, حي اور, البنوك• حي الزهراء حالة واحدة• المدائن حالة واحدة قرية 15• الكرادة 4 حالات محلة 925, 905, 909• الكرخ الغزالية 9 حالات محلة 653• البلديات 15 حالة محلة 728, 738, 754, الزراعي• الحسينية 5 حالات محلة 208, 202, قرب المرور• فلسطين حالتين محلة 505• بغداد الجديدة 10 حالات محلة 721, 725, 715, 735• الكرخ اليرموك حالة واحدة محلة 608• حي تونس حالة واحدة 330• طالبية 4 حالات محلة 321• الاعظمية 5 حالات محلة 334, 318, 312• زيونة 3 حالات محلة 712, 710• باب الشيخ حالتين• العبيدي 3 حالات محلة 768, 752, 762• جسر ديالى 3 حالات محلة 102 الوردية• الزعفرانية 5 حالات محلة 950, 949, 958• الكرخ البياع 4 حالات محلة 827, 817• الامين 12 حالة محلة 737, 733, 735, 731, 745• الكريعات 3 حالات محلة 336• سبع قصور حالتين محلة 361 شارع ابو علي• القاهرة 6 حالات محلة 313, الزراعي 309• شارع المغرب حالتين محلة 306, 302• الجادرية حالة واحدة محلة 915• الرشاد حالة واحدة محلة 774• الكرخ الحرية حالة واحدة• حي اكد حالة واحدة محلة 758• حي النصر حالة واحدة• حي الثورة حالة واحدةواضاف الساعدي انه "تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل في كل مستشفى"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 8108 توفي منهم 512 فيما اكتسب الشفاء 5382 ومتبقي قيد العلاج 2214".

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