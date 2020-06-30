الشيخ الأمين في ذكرى ثورة العشرين: من يملك هذا الشرف والتأريخ لن يوافق على بقاء أي قوات تحتل أرضه من جديد

2020/06/30 | 18:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اشار الامين العام لحركة عصائب اهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي، في كلمة له بمناسبة ذكرى ثورة العشرين الى انه من يملك هذا الشرف والتأريخ من الطبيعي أنه لن يوافق على بقاء أي قوات تحتل أرضه من جديد وأن يعتدى على كرامته وأن يُقتل قادته وأن تقصف مقرات حشده.وقال سماحته في كلمته […]

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