2020/06/30 | 18:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشيخ الخزعلي: هناك حديث عن وجود محاولة لتكرار السيناريو نفسه في اعتقال مقاتلين في الحشد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشيخ الخزعلي: هناك حديث عن وجود محاولة لتكرار السيناريو نفسه في اعتقال مقاتلين في الحشد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).