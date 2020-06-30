40 منطقة تتشارك بالـ194 إصابة في الكرخ.. والوفيات تهبط للنصف

2020/06/30 | 18:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ، الموقف الوبائي المسجل خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث سجلت 194 إصابة موزعة على 40 منطقة مختلفة، فيما هبط عدد الوفيات إلى النصف عما تم تسجيله يوم أمس، حيث سجلت 4 وفيات، فيما سجلت يوم أمس 8.وقال مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي، إن “الموقف الوبائي لدائرة صحة […]

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