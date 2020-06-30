2020/06/30 | 19:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب/عبد الحميد ذرب..تقدر ايرادات ألسعودية ؛من ألنفط ومشتقاته ؛وألحج وألعمرة ؛بمئات ألألوف من ألترليونات سنويا على أقل تقدير؟؟.ماهي أوجه ألصرف ومن هو ألمستفيد منها فعلا؟؟.1- توزيع ألكثير منها على أفراد ألعائلة ألمالكة ؛وبحسب ألتقديرات في ألدول ألأوربية وأمريكا ؛ بأن كل عضومن ألعائلة ألمالكة .؛يحصل على مئات ألملايين سنويا ؛وتقدر حساباتهم في أمريكا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف تصرف أيرادات النفط والحج والعمرة؟؟) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف تصرف أيرادات النفط والحج والعمرة؟؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).