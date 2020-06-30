الانبار: انطلاق عملية أمنية لمطاردة بقايا داعش في المناطق الصحراوية

2020/06/30 | 19:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أفاد مسؤول رفيع المستوى في حكومة الانبار، الثلاثاء، بالشروع بعملية مطاردة لبقايا خلايا ارهابيي داعش في المناطق الغربية .وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “القوات الامنية وبدعم من طيران الجيش شرعت بعملية امنية استباقية تركزت على مناطق مختلفة من صحراء قضاء الرطبة غربي الانبار، لمطاردة بقايا من خلايا ارهابي داعش يختبئون في المناطق […]

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