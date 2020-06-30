برلمان كوردستان يتحرك تجاه التدخلات العسكرية التركية-الايرانية في اراضي الاقليم

2020/06/30 | 19:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن برلمان كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل لجنة لمتابعة العمليات العسكرية التركية-الايرانية داخل اراضي الاقليم.

وقال عضو برلمان كوردستان نزار غفور في حديث لوكالة شفق نيوز، انه على خلفية العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات التركية والايرانية منذ الخامس عشر من حزيران الجاري وبامر من هيئة رئاسة برلمان الاقليم تم اليوم الثلاثاء 30 حزيران تشكيل لجنة لمتابعة العمليات العسكرية التي تجري على المناطق الحدودية.

واضاف غفور ان هذه اللجنة ستقوم بزيارة القرى الحدودية التي تجري فيها تلك العمليات العسكرية وستقوم بكتابة تقرير مفصل عن الاضرار التي نجمت عن هذه العمليات العسكرية، مشيرا الى انه وبعد الانتهاء من تقديم التقرير سيعقد البرلمان جلسة خاصة عنها.

يذكر ان القوات العسكرية التركية كثفت قصفها الجوي والمدفعي على مناطق حدودية داخل إقليم كوردستان منذ أسبوعين ما تسبب بخسائر بشرية ومادية.



وتقول أنقرة إنها تستهدف مقاتلي حزب العمال الكوردستاني.

وأثار القصف استنكار حكومة إقليم كوردستان التي طالبت أيضاً مقاتلي العمال الكوردستاني بمغادرة المنطقة لتجنب التوترات.

وتزامنت العمليات العسكرية التركية مع اخرى شبيهة من الجانب الايراني بذريعة استهداف مواقع الجناح الايراني لحزب العمال الكوردستاني داخل اراضي اقليم كوردستان.

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