وزارة الصحة تعيد “إنكار” معلومة اعلنتها منظمة الصحة العالمية سابقًا وأثارت جدلًا واسعًا

2020/06/30 | 19:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعادت وزارة الصحة العراقية، إنكار معلومة اعلنتها منظمة الصحة العالمية في وقت سابق واثارت جدلا واسعا في حينها، تتعلق بإمكانية انتقال العدوى من قبل مصابين ليس لديهم اعراض.وقال الوكيل الفني لوزارة الصحة جاسم الفلاحي في تصريحات صحفية، إنه “يجب منع لمس الفم والأنف والعين من اليدين لأنها من الممكن إن تكون […]

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