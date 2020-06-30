توقعات بزيادة أوبك+ إنتاج النفط بدءاً من آب

2020/06/30 | 19:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز توقعت مصادر نفطية زيادة أوبك+ إنتاج النفط بدءاً من آب مع تعافي الطلب العالمي على الخام.ونقلت رويترز عن مصادر نفطية توقعات بأن تقوم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا بتخفيف تخفيضات قياسية في إنتاج النفط بدءا من آب، مع تعافي الطلب العالمي على الخام وصعود الأسعار من مستوياتها المنخفضة”.وأضافت، أن “أوبك […]

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