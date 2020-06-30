بعد اعتماده في امريكا واليابان.. الشركة المنتجة تحدد سعر ’’دواء كورونا’’ بـ 2340 دولارا للمريض الواحد

2020/06/30 | 19:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلنت شركة جيلياد ساينسز، الاثنين، أن سعر عقار ريمديسيفير المضاد للفيروسات، الذي تنتجه وتقرر استخ...





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