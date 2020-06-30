مجهولون يضرمون النار بخيم المعتصمين في مدينة الكوت

2020/06/30 | 19:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أفاد مصدر محلي، اليوم الثلاثاء، بتعرض خيم الاعتصام في مدينة الكوت مركز محافظة واسط إلى الحرق على يد مجهولين.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مجهولين هاجموا ساحة تظاهرات الكوت مركز محافظة واسط، وقاموا باضرام النيران في خيم المعتصمين مما أدى إلى حدوث اضرار مادية كبيرة، دون خسائر بشرية".

وعلى الرغم من تراجع موجة الاحتجاجات بشكل ملحوظ مقابل زيادة يومية في أعداد الإصابات، آثر بعض المحتجين البقاء في ساحات الاعتصام في بغداد وغيرها من مدن الوسط والجنوب رغم الخطر المحدق، غير أنهم اشترطوا الحصول على "ضمانات" لانسحابهم الكامل.

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بغداد اليوم _ ديالى

أعلنت دائرة زراعة ديالى، اليوم الثلاثاء، تسويق اكثر من 244 الف طن من محصول الحنطة مع انتهاء موسم الحصاد للعام الحالي.

وقال مدير اعلام زراعة ديالى، محمد المندلاوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "موسم حصاد حقول الحنطة

بغداد اليوم- ديالى

اعلنت دائرة زراعة ديالى، افتتاح اول مجزرة للدواجن بعد عام 2003 داخل المحافظة.

وقال مدير اعلام زراعة ديالى محمد المندلاوي ان "تم افتتاح اول مجزرة للدواجن بعد 2003"، لافتا الى ان "المحافظة كانت خالية من و

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت شركة ’’جنرال إلكتريك لطاقة الغاز’’، الثلاثاء، تأمين 3 آلاف ميغا واط من الطاقة في العراق.

وقالت الشركة في بيان إنها "نجحت في استكمال خدمة 4 توربينات غازية من طراز 9F.03، واثنين من التور

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