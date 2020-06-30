مسؤول ايراني: استمرار التحقيق باستهداف البارجة “كنارك “

2020/06/30 | 19:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف رئيس جهاز القضاء في القوات المسلحة الايرانية “شكر الله بهرامي”، عن تواصل التحقيق بشأن حادث استهداف البارجة “كنارك”، عن طريق الخطأ الشهر الماضي.

وأوضح بهرامي في تصريح لوسائل إعلام إيرانية، أن الجهاز سيبت في ملف التحقيق بدقة وعناية فائقة بعد إكمال مراحله، بالإضافة الى تحقيق تفصيلي آخر أجرته هيئة أركان القوات المسلحة.

وكانت البارجة “كنارك” قد أصيبت بقذيفة بطريق الخطأ، خلال مناورات بحرية بالمياه الإيرانية جنوبي البلاد، في العاشر من آيار الماضي، مما أسفر عن مقتل تسعة عشر فردا من البحرية، وإصابة خمسة عشر آخرين.

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