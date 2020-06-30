أحتراق 6 خيم للمتظاهرين في واسط


أحتراق 6 خيم للمتظاهرين في واسط
2020/06/30 | 19:27 - المصدر: الفرات نيوز
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