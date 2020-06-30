2020/06/30 | 19:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- توقعت مصادر نفطية زيادة أوبك+ إنتاج النفط بدءاً من آب مع تعافي الطلب العالمي على الخام.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( توقعات بزيادة أوبك+ إنتاج النفط بدءاً من آب) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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