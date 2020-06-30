اسماء النواب المنضوين في تحالف عراقيون


اسماء النواب المنضوين في تحالف عراقيون
2020/06/30 | 19:34 - المصدر: كلكامش برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كلكامش برس/بغدادحصلت كلكامش برس، علـى اسماء النواب المنضوين في تحالف عراقيون برئاسة عمار الحكيموهم:1 عبد الحسين عزيز احمد الموسوي  2 عمار طعمة عبد العباس شناوة الحميداوي  3 حسن يوسف حسن الموسوي  4 ثورة جواد كاظم الحلفي  5 حازم مجيد ناجي عبدالحسين  6 حسين سعيد كاظم عرب  7 حسين علي كريم العقابي  8 حمد ياسر محسن غايب الموسوي  9 زينب وحيد سلمان علي الخزرجي  10 سهام شنون العقيلي  11 صادق مدلول حمد جاسم السلطاني  12 جمال المحمداوي  13عليه الامارة  14 عباس بابر عويد سايح العطافي  15 عبدعون علاوي طاهر علي  16 علا عودة لايد الناشي  17 مازن عبد المنعم الفيلي  18 ملحان عمران موسى المكوطر  19 حسن محمد  20 هشام عبدالملك علي سهيل  21 اقبال عبد الحسين  22 يوسف محمد صادق عبدالقادر الكلابي  23 اسعد ياسين صباح بارح المرشدي  24 انسجام عبدالزهرة جواد علي الغراوي  25 جاسم موحان عبدال خماط البخاتي  26 حسن خلاطي نصيف راضي  27 حسن فدعم عسل حسين الجنابي  28 حسن علوان المسعودي  29 خالد جواد كاظم عبود الجشعمي  30 سالم طحمير علي فرهود  31 ستار جبار عبد الله حسن الجابري  32 سعدية عبدالله عوفي حسين العقابي  33 عباس صروط محسن مسلم الاسماعيلي  34 علي جاسم محمد الحميداوي  35 علي جبير لازم داخل العبودي  36 زهرة حمزة علي حسن البجاري  37 علي غركان عامر الدلفي  38 علي مانع عطيه سلمان البديري  39 فالح ساري عبداشي عكاب  40 فرات محمد عبد حسن التميمي  41 لبنى رحيم كريم فيض الله

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسماء النواب المنضوين في تحالف عراقيون) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اسماء النواب المنضوين في تحالف عراقيون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).

واصل القراءة على كلكامش برس
Sponsored Links