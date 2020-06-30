2020/06/30 | 19:34 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادحصلت كلكامش برس، علـى اسماء النواب المنضوين في تحالف عراقيون برئاسة عمار الحكيموهم:1 عبد الحسين عزيز احمد الموسوي 2 عمار طعمة عبد العباس شناوة الحميداوي 3 حسن يوسف حسن الموسوي 4 ثورة جواد كاظم الحلفي 5 حازم مجيد ناجي عبدالحسين 6 حسين سعيد كاظم عرب 7 حسين علي كريم العقابي 8 حمد ياسر محسن غايب الموسوي 9 زينب وحيد سلمان علي الخزرجي 10 سهام شنون العقيلي 11 صادق مدلول حمد جاسم السلطاني 12 جمال المحمداوي 13عليه الامارة 14 عباس بابر عويد سايح العطافي 15 عبدعون علاوي طاهر علي 16 علا عودة لايد الناشي 17 مازن عبد المنعم الفيلي 18 ملحان عمران موسى المكوطر 19 حسن محمد 20 هشام عبدالملك علي سهيل 21 اقبال عبد الحسين 22 يوسف محمد صادق عبدالقادر الكلابي 23 اسعد ياسين صباح بارح المرشدي 24 انسجام عبدالزهرة جواد علي الغراوي 25 جاسم موحان عبدال خماط البخاتي 26 حسن خلاطي نصيف راضي 27 حسن فدعم عسل حسين الجنابي 28 حسن علوان المسعودي 29 خالد جواد كاظم عبود الجشعمي 30 سالم طحمير علي فرهود 31 ستار جبار عبد الله حسن الجابري 32 سعدية عبدالله عوفي حسين العقابي 33 عباس صروط محسن مسلم الاسماعيلي 34 علي جاسم محمد الحميداوي 35 علي جبير لازم داخل العبودي 36 زهرة حمزة علي حسن البجاري 37 علي غركان عامر الدلفي 38 علي مانع عطيه سلمان البديري 39 فالح ساري عبداشي عكاب 40 فرات محمد عبد حسن التميمي 41 لبنى رحيم كريم فيض الله

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