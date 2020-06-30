نائب عن تحالف عراقيون : هدفنا تعضيد الدولة وباب التحالف مفتوح للجميع

2020/06/30 | 19:51 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد أكد عضو مجلس النواب عن تحالف {عراقيون} مازن الفيلي، اليوم الثلاثاء، ان التحالف الجديد يهدف إلى تعضيد الدولة، مؤكداً أن باب التحالف مفتوح أمام الجميع.وقال الفيلي، إن "تحالف {عراقيون} يعد تحالفاً سياسياً ولا يسعى للعمل ضد القوى الاخرى وانما المشاركة معهم في تقوية وتعضيد الدولة في الاصلاحات الجادة الحقيقية في مواجهة التحديات مثل جائحة كورونا والازمة الاقتصادية ومحاربة الفساد".واضاف أن "باب التحالف مفتوح على بقية القوى لاستقطاب نواب آخرين واي جهات تود الانضمام الى التحالف سيكون مرحباً بها كون الهدف من التحالف وطني بحت متفق عليه من جميع الكتل السياسية".وأعلن رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، في وقت سابق من اليوم عن تشكيل تحالف برلماني شعبي باسم {عراقيون}.وقال السيد الحكيم اثناء الاعلان عن التحالف إنه "من هاجس المسؤولية الوطنية، وفي الذكرى المئوية لثورة العشرين الخالدة نعلنُ اليومَ عن تشكيلِ تحالفٍ سياسيٍ برلماني جماهيري كبير ينطلق من الدولة ويتحرك في فضاء الدولة ويعود حاصل جهده الى الدولة، ويدعم الدولةَ المقتدرةَ القويّةَ، ذاتَ السيادةِ الوطنيةِ، والارادة الجماهيريةِ الخالصة، بعيداً عن المحاصصات والأجندات الفئوية الضيقة، وخارجَ الصفقات المشبوهة والتفاهمات المؤقتة غير المجدية".وأكد، إن "هذا التحالف الكبير، المشكَّلَ من عددٍ من القوى السياسيةِ والشخصياتِ الوطنيةِ المستقلةِ قد حمل، كما أراد له الاعضاء ، تسمية (تحالف عراقيون)؛ ليُعبِّرَ عن مواكبةٍ مخلصةٍ للتحولات المتلاحقة الحاصلة في البلاد، متخذاً من الاعتدال والوسطية ودعم المشروع الوطني والخطاب الوحدوي، أساساً متيناً لتمثيل قوى الدولة بشكل واضح وعادل".

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