2020/06/30 | 19:51 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، ضبط عجلة محملة بمواد متنوعة لغرض تهريبها في منفذ طريبيل الحدودي.وذكرت الهيئة في بيان تلقت وكالة اين نسخة منه، انها"تمكنت من ضبط عجلة نوع (GMC) محملة بحقائب ومواد متنوعة معدة للتهريب".واضافت، انه"تمت عملية الضبط خارج الحرم الجمركي من قبل شعبة البحث والتحري هيأتنا بعد الكشف على محتويات العجلة تبين احتوائها مواد( أدوية بشرية، اجهزة طبية، بذور ، مواد احتياطية، أجهزة كهربائية) غير مسموح باستيرادها ولاتحتوي إجازة استيراد رسمية خاصة بها كانت معدة للتهريب".واشارت الى، انه"تم إحالة العجلة والمضبوطات وفق محضر أصولي إلى مركز شرطة طريبيل لغرض عرضها أمام أنظار قاضي تحقيق الرطبة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وبحق المقصرين في المنفذ الحدودي"

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