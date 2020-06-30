مايكروسوفت تكشف عن تطبيق جديد يسترجع الملفات المحذوفة

2020/06/30 | 19:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز لاشك أنك وجدت نفسك يوماً ما في موقف حرج عندما حذفت نهائياً ملفات بطريق الخطأ، وحاولت استرجاعها، وبدأت البحث عن بعض برامج استرجاع الملفات المحذوفة التي تتفاوت في فعاليتها، فضلاً عن أنها غالباً ما تكون مدفوعة.شركة مايكروسوفت تريد إنقاذ الموقف، على الأقل لبعض أنواع المستندات مع Windows File Recovery.Windows File Recovery […]

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