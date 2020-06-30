حسن سالم معلقاً على براءة العيساوي: ماذا ننتظر من رئيس جمهورية يعقد الصفقات المشبوهة؟

2020/06/30 | 19:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز علق النائب عن كتلة الصادقون النيابية حسن سالم ، اليوم الثلاثاء، على حكم القضاء العراقي ببراءة وزير المالية الاسبق رافع العيساوي.وقال سالم في تغريدة له تابعتها “العهد نيوز”: “ماذا تنتظر من رئيس جمهورية ينتهك الدستور وسيادة القانون وعقد الصفقات المشبوهة ورئيس وزراء بفوضى ادارية وانتهاك الدستور ومخالفة القوانين وخلق القتنة بين الاجهزة […]

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