التربية تكشف عن آلية جديدة لامتحان السادس الاعدادي قد “تقطع الطريق” على اقتراحات الغائه

2020/06/30 | 19:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشف مدير تربية الكرخ، فلاح حمود القيسي، اليوم الثلاثاء عن آليات جديدة لاجراء امتحانات السادس الاعدادي وتقطع الطريق على أي محاولات لالغاء الامتحانات نظرًا للاجراءات الوقائية الصارمة التي ستتبع.وقال القيسي في تصريحات صحفية رصدتها “يس عراق” إن “وزارة التربية لديها غرفة عمليات ولجان تنسيق وضعت خطة لاجراء الامتحانات لطلبة الصف الاعدادي، […]

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