2020/06/30 | 20:00 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ملا طلال: مجلس الوزراء قرر تقديم مبلغ 50 مليار لوزارة الصحة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/30 | 20:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ملا طلال: مجلس الوزراء قرر تقديم مبلغ 50 مليار لوزارة الصحة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ملا طلال: مجلس الوزراء قرر تقديم مبلغ 50 مليار لوزارة الصحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).