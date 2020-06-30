2020/06/30 | 20:01 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جهاز مكافحة الإرهاب يُنفذ واجبًا للتفتيش الدوري في بادية السماوة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جهاز مكافحة الإرهاب يُنفذ واجبًا للتفتيش الدوري في بادية السماوة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).