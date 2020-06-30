الحلبوسي يتصل هاتفياً بالنجوم المصابين بكورونا

2020/06/30 | 20:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، اتصالات هاتفية مع عدد من الفنانين المصابين بفيروس كورونا المستجد.

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