أمجد طوبال، عازف ايزيدي من بعشيقة يصنع العود الأمجدي الخاص به بقياسات جديدة، فمن هو؟

2020/06/30 | 20:09 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – حسام الشاعر عاش طفولته بين النقر على الأخشاب، وفن تحوير الخشب، يعيش بسيطا محبا للموسيقى، الى أن تعلم صنع العود التقليدي حسب قياسات العود العربية والعالمية، مال ميولا فنيا الى عزف العود حتى احترفه، ثم انتقل الى المانيا وشارك مع فرقة موسيقية هناك.نبذة تعريفية أمجد خدر سعيد طوبال، مواليد نينوى 1985، …

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