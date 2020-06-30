ملا طلال: إجراءات

2020/06/30 | 20:15 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأكد المتحدث الرسمي باسم رئيس مجلس الوزراء أحمد ملا طلال، الثلاثاء، قرب انطلاق "إجراءات حازمة" للدولة لفرض "هيبتها" على المنافذ الحدودية، فيما أعلن استمرار احتجاز "مطلوب" من كتائب حزب الله.

أكد المتحدث باسم الكاظمي أن "المطلوب" من كتائب حزب الله ما يزال رهن الاعتقال

وقال ملا طلال في مؤتمر صحافي، الثلاثاء 30 حزيران/يونيو، إن "رئيس الوزراء يجري اجتماعات متواصلة مع الجهات المعنية بشأن المنافذ".

وأضاف، "قريبًا ستكون هناك إجراءات حازمة للدولة لفرض هيبتها على المنافذ الحدودية، فغالبية إيرادات المنافذ كانت تذهب لجيوب الفاسدين".

وحول تطورات "عملية الدورة"، قال المتحدث باسم الحكومة، إن "معلومات استخبارية وردت الأسبوع الماضي، عن محاولة لاستهداف مناطق حساسة وممثليات دولية، و جهاز مكافحة الإرهاب تعامل بشكل سريع مع تلك المحاولة".

وبين ملا طلال، "أمر القبض صدر بحق شخص واحد وتم اعتقال 13 شخصًا كانوا يتواجدون مع المطلوب"، مشيرًا إلى أن "المعتقلين الـ 13 قد أفرج عنهم، والمطلوب ما زال في عهدة القضاء، والقضاء هو من سيتخذ الإجراءات المناسبة بحقه".

وشدد، أن "مسؤولية الحكومة فرض هيبة الدولة، وليس لرئيس الوزراء أي تدخل في ما يخص الأوامر القضائية".

من جانب آخر، أكد المتحدث باسم الحكومة، أن "رئيس الحكومة يولي اهتمامًا كبيرًا لمواجهة كورونا"، مؤكدًا أن "الكاظمي وجّه وزارة الصناعة بالعمل المستمر وبالطاقة القصوى لإنتاج الأكسجين".

وقال ملا طلال، إن "الدول الصديقة والجارة ما زالت مستمرة بتقديم المساعدات للعراق"، مبينًا أن "الأموال المخصصة من موازنة الطوارئ تصرف حصرًا لمواجهة كورونا".

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