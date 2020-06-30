غذاء ثبت أنه يوقف عملية تساقط الشعر!

2020/06/30 | 20:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..لا يحظى فقدان الشعر بالاهتمام الذي يستحقه لأنه لا يشير عادة إلى حالة كامنة خطيرة، ويمكن أن يعزا الأمر إلى مجموعة واسعة من الأسباب، ويحدد السبب ما إذا كان مؤقتا أم دائما.وتشمل الأشكال المؤقتة لتساقط الشعر: الإجهاد والمرض وعلاج السرطان.ولسوء الحظ، فإن السبب الرئيسي لتساقط الشعر لدى الرجال – نمط صلع […]

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