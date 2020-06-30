تخريج أول شخص في العالم بدرجة الماجستير في النينجا

2020/06/30 | 20:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..بات الياباني جينيتشي ميتسوهاشي، البالغ من العمر 45 عاما، أول رجل في العالم يحصل على درجة الماجستير في دراسات “النينجا”.وأمضى ميتسوهاشي عامين كاملين لإتمام المنهاج المطلوب للحصول على درجة الماجستير من جامعة Mie اليابانية، والذي تضمن دراسة تاريخ وتقاليد وأساليب المقاتلين النينجا.ونقلت شبكة “سي إن إن” الأميركية عن ميتسوهاشي قوله، إنه […]

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