نصيحتان عراقيتان في مواجهة كورونا احداهما تمنع الاصابة بنسبة 90% وتوضيح بشأن اصابة الملتزمين بالوقاية

2020/06/30 | 20:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أوضح عضو لجنة الصحة البرلمانية، غايب العميري، اليوم الثلاثاء، سبب تعرض بعض الاشخاص إلى الإص...





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