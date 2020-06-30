استئناف تجربة عقار “هيدروكسي كلوروكين” في منع الإصابة بـ”كوفيد-19″

2020/06/30 | 20:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز وافقت هيئة الرقابة على الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية، استئناف تجربة عالمية لاختبار قدرة عقار الملاريا “هيدروكسي كلوروكين”، على الوقاية من الإصابة بمرض “كوفيد-19”.واتخذت هيئة الرقابة الصحية قرارها بعدما أن أظهرت تجربة بريطانية أخرى أن العقار ليس مفيدا في علاج المرضى المصابين بالفعل بـ”كوفيد-19″، وهو المرض الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.[…]

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