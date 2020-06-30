المتحدث باسم الحكومة يتحدث عن الانتقال من “مزدوجي” إلى “متعددي” الرواتب.. هذا ماكشفه وزير التربية

2020/06/30 | 20:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف احمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الإنتقال إلى مرحلة جديدة وسماع “صيغ فساد” أخرى تتمثل بالانتقال من عبارة “مزودجي الرواتب” إلى “متعددي الرواتب”.وقال ملا طلال خلال مؤتمر صحفي، إن “اليوم ستسمعون مصطلحًا جديدًا وهو متعددي الرواتب”، مبينا ان “المفهوم ان مزدوجي الرواتب ان الموظف لديه راتبين”، […]

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