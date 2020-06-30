2020/06/30 | 20:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الليلة في جلسة مجلس الأمن الدولي عبر الفيديوکنفرانس، إنه إيران شهدت خلال السنوات الماضية هجمة السياسات الاحادية الامريكية على المؤسسات الدولية لتحقيق مصالحها الشخصية.واضاف ظريف: لم تعقد حتى الآن جلسة واحدة لدراسة نقض أمريكا المتكرر لعهودها.وتابع ظريف: الولايات المتحدة مع حلفائها قامت بجرائم حرب […]

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