حشد الانبار لـ” العهد نيوز”: قيادات امنية رفيعة المستوى اجرت دورة استطلاع جوي على المناطق الصحراوية

2020/06/30 | 20:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز افاد القيادي في حشد محافظة الانبار قطري السمرمد، اليوم الثلاثاء، بان قيادات امنية رفيعة المستوى استطلعت وعلى متن طائرة تابعة لطيران الجيش مناطق صحراء الانبار الغربية .وقال السمرمد في حديث لـ” العهد نيوز”، ان ” قائد القوات اللواء الركن قاسم المحمدي وبصحبة معاون رئيس اركان الجيش وعدد من القيادات الامنية استطلعوا وعلى […]

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