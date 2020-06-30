مجلس الوزراء يخرج بـ6 قرارات من جلسته الاعتيادية المنعقدة اليوم برئاسة الكاظمي.. وكورونا على رأس قائمة الاهتمامات

2020/06/30 | 20:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اصدر مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء، عدة قرارات متعلقة بدعم الجهود لمجابهة وباء كورونا في البلاد.وقال المكتب الاعلامي لمجلس الوزراء في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، 30 حزيران 2020، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، خصصت لمناقشة جملة من الموضوعات […]

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