صحة ذي قار تعلن الموقف الوبائي لكورونا في المحافظة

2020/06/30 | 20:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار اعلنت دائرة صحة ذي قار الموقف الوبائي في المحافظة :عدد الاصابات : 340 موزعة علىسوق الشيوخ : 88الناصرية : 226الرفاعي : 2‏lالفهود : 1الشطرة : 12قلعة سكر : 8الغراف : 1سيد دخيل : 2عدد حالات الشفاء: 382 حالة شفاء عدد الوفيات : 7.............مجموع التراكمي لحالات الاصابة والشفاء والإصابات منذ بداية ظهور جائحة كورونا ولغاية اليوم الاصابات : 3323 إصابة الشفاء : 2293 حالة الوفيات : 180حالة وفاة عدد النماذج المفحوصة لهذا اليوم ( 631) نموذجاالعدد الكلي للنماذج المفحوصة ( 7290 )عدد النماذج قيد الفحص ( 2200 ).

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