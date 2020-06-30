الامن النيابية تكشف عن خطة لتحصين “بوابة بعقوبة”

2020/06/30 | 20:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الثلاثاء، عن خطة لتحصين ما اسماها بوابة بعقوبة.وقال العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “الوقف يمثل منطقة ستراتيجية في ديالى وهو بوابة بعقوبة الشمالية الشرقية”، لافتا الى ان “المنطقة تشهد خروقات كثيرة اغلبها تقف وراءها عصابات داعش الارهابي ناهيك عن الازمات والمشاكل […]

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