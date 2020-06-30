الدفاع النيابية لـ”العهد”: على حكومة الكاظمي ردع الانتهاكات التركية في شمال العراق

2020/06/30 | 20:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز افاد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية علي الغانمي، اليوم الثلاثاء، ان تكرار الانتهاكات التركية على الأراضي العراقية يجب ان يقابله من حكومة الكاظمي ردع لهذه الانتهاكات التركية في شمال العراق.وقال الغانمي في حديث متلفز لقناة “العهد”، ” الحكومة التركية تقوم بانتهاك الأراضي العراقية دون تنسيق وتشاور مع حكومة الكاظمي” وبين، ” على […]

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